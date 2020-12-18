МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Мерседес-Бенц Рус", официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке, отзывает 7003 автомобиля Mercedes-Benz GLE-класса (тип 167) из-за возможных проблем с ремнем безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. Honda отзывает в США 1,4 миллиона автомобилей для ремонта дефектов

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2018 по 2020 годы.

"Причина отзыва транспортных средств: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет откорректировано положение этого замка. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт.