МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. В В России в наступившем 2021 году вступают в силу сразу несколько новых штрафов за нарушения для автомобилистов.

Часть из них вступит в силу уже весной этого года.

Некоторые из нововведений в российское законодательство, которое касается ситуации на автомобильных дорогах, должны были ввести раньше, но их отложили из-за пандемии коронавируса.

В частности, в России перестанет действовать практика дистанционного прохождения техосмотра. Уже с 1 марта проверка автомобиля станет обязательной и будет фиксироваться не только видеокамерой, но и при помощи специального оборудования с геолокацией.

В том случае, если это правило не будет выполнено, водитель получит штраф. Его размер для физических лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Что касается данных о прохождении техосмотра, то теперь информация будет храниться в обновленной базе ЕАИСТО. Это поможет ГИБДД отслеживать машины, которые не прошли необходимую проверку.

ПАРКОВКА

Новые штрафы будут предусмотрены для автомобилистов и за парковку в непредназначенных для этого местах. В частности, водители, которые оставят машину на детской площадке либо на газоне, заплатят по 1,5-4 и 2-5 тысяч рублей соответственно.

За "автохлам", который владельцы оставляют в жилой зоне, также будут штрафовать.

Также напомним, что с апреля наступившего года в России изменятся правила сдачи экзамена на автомобильное удостоверение. Этапы "Город" и "Площадка" будут объединены.