МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский автоконцерн АвтоВАЗ планирует в 2021 году выпустить на рынок три обновленные модели Lada — Largus FL, Niva Travel и Vesta, сообщает "Российская газета". Стало известно, чего ждать автомобилистам в 2021 году

В универсале Lada Largus нового поколения изменились дизайны капота, решетки радиатора и бампера, интерьер салона также был обновлен. Техническая часть автомобиля не подверглась изменениям. Начало продаж модели запланировано на февраль-март. Стоимость авто останется в прежней ценовой категории: за стандартный универсал придется заплатить от 653 900 рублей, за "вседорожную" модификация — от 813 900 рублей, а за фургон — от 640 900 рублей.

Внедорожник Lada Niva Travel получит обновленные фары и решетку радиатора, новую форму капота и передних крыльев. Интерьер останется прежним. Стоимость модернизированной модели пока неизвестна. На сегодняшний день цены на Niva лежат в диапазоне от 738 000 до 881 000 рублей.

О новой Lada Vesta известно меньше всего: ожидается, что салон получит более качественную отделку, а сам автомобиль будет оснащен значительным количеством новых опций. Самой дешёвой Vesta является вариант в кузове седан — 676 900 рублей. Самой дорогой модификацией считается четырёхдверка с приставкой Sport — 1 125 900 рублей, уточняет "Российская газета".