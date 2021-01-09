МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) по итогам проверки установило, что причиной случаев так называемого "внезапного непреднамеренного ускорения" электромобилей Tesla становилось нажатие неверной педали, сообщает портал Electrek.

По его данным, ведомство, входящее в министерство транспорта США, занялось расследованием в прошлом году, после того как получило петицию о 127 инцидентах с непреднамеренным ускорением электромобилей Tesla. Информация о ряде таких инцидентов предавалась огласке в предыдущие годы. В частности, о случае самопроизвольного ускорения Tesla Model X заявлял известный в Южной Корее актер и певец Сон Чжи Чхан.

Как отмечает издание, управление по расследованию дефектов NHTSA опубликовало отчет по результатам проверки, в котором отмечается, что все рассмотренные ведомством случаи были вызваны "использованием неверной педали".

"Нет никаких доказательств каких-либо неисправностей педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали бы какому-либо из упомянутых инцидентов", — отметили в ведомстве.

В самой компании Tesla ранее также заявляли, что инциденты связаны с нажатием не той педали: водители электромобилей нажимали на акселератор вместо тормоза.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.