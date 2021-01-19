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Продажи автомобилей Lada в ЕС упали в 2,4 раза в прошлом году
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Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в 2020 году упали в 2,4 раза — до 2074 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Организация... ПРАЙМ, 19.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в 2020 году упали в 2,4 раза — до 2074 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Организация отмечает, что в декабре прошлого года продажи Lada в ЕС упали почти в 4 раза — до 112 штук с 434 в декабре 2019 года.
В то же время в целом ACEA зафиксировала рекордное падение продаж новых автомобилей в ЕC в 2020 году из-за COVID-19 — показатель снизился на 23,7%, до 9,9 миллиона штук.
В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация прогнозировала, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. До этого ожидалось снижение всего на 2%.