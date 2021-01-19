МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в 2020 году упали в 2,4 раза — до 2074 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Экспорт "АвтоВАЗа" резко сократился в 2020 году

Организация отмечает, что в декабре прошлого года продажи Lada в ЕС упали почти в 4 раза — до 112 штук с 434 в декабре 2019 года.

В то же время в целом ACEA зафиксировала рекордное падение продаж новых автомобилей в ЕC в 2020 году из-за COVID-19 — показатель снизился на 23,7%, до 9,9 миллиона штук.

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация прогнозировала, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. До этого ожидалось снижение всего на 2%.