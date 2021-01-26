МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания "Соллерс Форд" закрыла сделку по приобретению площадки у американского автомобильного концерна Ford и привлекла кредит в 1,1 миллиарда рублей на организацию производства дизельных двигателей для легковых машин и коммерческого Ford Transit.

Как стало известно "Коммерсанту", компания уже получила и саму площадку, и оборудование. Скорее всего, на этих мощностях будет производиться 2,2-литровый турбодизель, которым уже оснащается Ford Transit.

Модернизация предприятия будет длиться вплоть до перезапуска в 2023 году.

В то же время подчеркивается, что мощности новой площадки сильно избыточны, и "Соллерс" уже ведет переговоры по выполнению мехобработки либо сборки для других производителей.

Деньги на площадку "Соллерс Форд" привлек в SberCIB. Это инвесткредит в размере 1,14 миллиарда рублей под организацию серийного производства дизельных двигателей для легких коммерческих автомобилей Ford Transit.