2021-01-26T08:26:46+03:00
2021-01-26T08:26:46+03:00
2021-01-26T08:26:46+03:00
2021
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"Соллерс Форд" нашел деньги на производство дизельных машин в Елабуге
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Компания "Соллерс Форд" закрыла сделку по приобретению площадки у американского автомобильного концерна Ford и привлекла кредит в 1,1 миллиарда рублей на организацию производства... ПРАЙМ, 26.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания "Соллерс Форд" закрыла сделку по приобретению площадки у американского автомобильного концерна Ford и привлекла кредит в 1,1 миллиарда рублей на организацию производства дизельных двигателей для легковых машин и коммерческого Ford Transit.
Как стало известно "Коммерсанту", компания уже получила и саму площадку, и оборудование. Скорее всего, на этих мощностях будет производиться 2,2-литровый турбодизель, которым уже оснащается Ford Transit.
Модернизация предприятия будет длиться вплоть до перезапуска в 2023 году.
В то же время подчеркивается, что мощности новой площадки сильно избыточны, и "Соллерс" уже ведет переговоры по выполнению мехобработки либо сборки для других производителей.
Деньги на площадку "Соллерс Форд" привлек в SberCIB. Это инвесткредит в размере 1,14 миллиарда рублей под организацию серийного производства дизельных двигателей для легких коммерческих автомобилей Ford Transit.