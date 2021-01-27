МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля проезд по российским дорогам для автомобилей массой свыше 12 тонн станет дороже.

Теперь фуры будут платить за проезд через государственную систему "Платон" за каждый километр пробега на 14 копеек больше: 2,34 рубля.

Новый тариф "Платона" предусматривает компенсацию за вред, причиняемый федеральным трассам, он вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

Как поясняет "Российская газета", размер платы был рассчитан на основании и с учетом годовой инфляции в РФ в период с 10 по 20 января. Это было сделано после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за 2020 год.

По информации Росавтодора, в системе "Платон" в настоящее время зарегистрировано свыше 617 тысяч грузоперевозчиков и больше 1,42 миллиона транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Деньги, которые платят грузоперевозчики через систему "Платон", поступают в Федеральный дорожный фонд и расходуются на ремонт дорог.

С 2015 года- когда была запущена система — Фонд получил более 126 миллиардов рублей.

Общий объем отремонтированных на эти деньги дорог составит 3,3 тысячи км. Количество мостовых сооружений — 130.