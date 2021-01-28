МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2020 году сократилось на 29,3%, до 920,9 тысячи машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Мировые продажи Toyota упали на 10,5% в 2020 году

"Это самый низкий показатель с 1984 года", — говорится в сообщении организации, которая указывает, что причиной снижения является пандемия коронавируса.

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка Британии за год снизилось на 30,4%, до 171,89 тысячи машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, на 29,1%, до 749 тысячи.

В декабре 2020 года объем производства автомобилей в стране опустился на 2,3% в годовом исчислении и составил 71,4 тысячи машин. Для внутреннего рынка было произведено 16,78 тысячи машин, что в 1,5 раза больше, чем год назад, а для экспорта — 54,6 тысячи, годовое снижение составило 11,9%.

"Последний независимый прогноз говорит, что производство автомобилей в стране достигнет одного миллиона единиц в 2021 году, но многое зависит от восстановления от Covid-19", — отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.