МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Продажи автомобилей японской компании Nissan Motor в 2020 году сократились на 22,2%, до 4,03 миллиона штук, говорится в сообщении компании. Мировые продажи Toyota упали на 10,5% в 2020 году

За пределами Японии в минувшем году было продано 3,56 миллиона автомобилей, что на 22,7% ниже показателя предыдущего года. В частности, в Китае продажи сократились на 5,8%, до 1,46 миллиона штук, в Европе — на 28,3%, до 406,2 тысячи штук, в Северной Америке — на 32,4%, до 1,18 миллиона автомобилей.

В России, как указано в релизе, Nissan Motor продала в 2020 году 73,016 тысячи автомобилей, что на 19,7% меньше продаж за 2019 год. При этом только в декабре показатель упал на 42,5% в годовом исчислении, до 6,18 тысячи машин.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.