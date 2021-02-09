МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Эксперты прогнозируют еще один дефицит иностранных автомобилей в России, пишет газета "Известия". Российских автомобилистов предупредили о новых запретах

Об этом изданию заявил основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его словам, иностранные автоконцерны могут отказаться от пополнения своих модельных линеек, которые представлены на российском рынке.

Причина: запланированное властями страны повышение утилизационного сбора.

Издание поясняет, что из-за этого отечественный авторынок может лишиться как минимум некоторых новых иномарок.

Напомним, что с предложением повысить утилизационный сбор на машины в России выступает Минпромторг. Ведомство считает, что он должен вырасти на 25% и составить 25 тысяч рублей для легковых машин 187,5 тысячи рублей — для грузовых.

Мигаль в беседе с изданием подчеркнул, что эта мера приведет к подорожанию иномарок примерно на 70 тысяч рублей. И скажется такой рост цен даже на тех моделях, сборка которых локализована в России: они зависят от иностранных комплектующих.

"Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин", — объяснил он.

Опрошенные газетой автопроизводители в то же время говорят о том, что пока не планируют сокращать представленные в России модельные линейки.