Эксперты назвали склонные к поломке в мороз детали автомобиля
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В зимний сезон очень важно следить за условиями хранения личного автомобиля, пишет со ссылкой на экспертов отрасли "Российская газета".
В ситуации, когда машина остается на улице в сильный мороз, позднее могут наблюдаться так называемые сезонные поломки.
В первую очередь, автомобилистам советуют в морозную погоду не запускать двигатель с холостых оборотов: помимо износа поршней, в будущем водитель столкнется с тем, что силовой агрегат транспортного средства и вовсе выйдет из строя.
Помимо этого, эксперты говорят о том, что в зоне риска из-за морозов находятся также гидроусилитель руля и трансмиссия. Причина: размещенные внутри сальники при давлении сильно портятся. И сильные морозы только способствуют выходу системы из строя.
Жители Севера, как правило, меняют после ста тысяч километров пробега уплотнения карданных валов, это также происходит из-за влияния морозов.
Также россиянам советуют уделить внимание и проверить, не течет ли в мороз масло. Это может произойти из-за того, что прокладка в блоке цилиндров может перестать плотно прилегать и терять эластичность. В этом случае дальнейшего ремонта автомобиля не удастся избежать.
Что касается подвески, то в ее конструкцию входит много резиновых и полимерных деталей. Они в мороз сильно страдают из-за вибрации и лопаются.
https://1prime.ru/auto/20210210/833012298.html