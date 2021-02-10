МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В зимний сезон очень важно следить за условиями хранения личного автомобиля, пишет со ссылкой на экспертов отрасли "Российская газета".

В ситуации, когда машина остается на улице в сильный мороз, позднее могут наблюдаться так называемые сезонные поломки.

В первую очередь, автомобилистам советуют в морозную погоду не запускать двигатель с холостых оборотов: помимо износа поршней, в будущем водитель столкнется с тем, что силовой агрегат транспортного средства и вовсе выйдет из строя.

Помимо этого, эксперты говорят о том, что в зоне риска из-за морозов находятся также гидроусилитель руля и трансмиссия. Причина: размещенные внутри сальники при давлении сильно портятся. И сильные морозы только способствуют выходу системы из строя.

Жители Севера, как правило, меняют после ста тысяч километров пробега уплотнения карданных валов, это также происходит из-за влияния морозов.

Также россиянам советуют уделить внимание и проверить, не течет ли в мороз масло. Это может произойти из-за того, что прокладка в блоке цилиндров может перестать плотно прилегать и терять эластичность. В этом случае дальнейшего ремонта автомобиля не удастся избежать.

Что касается подвески, то в ее конструкцию входит много резиновых и полимерных деталей. Они в мороз сильно страдают из-за вибрации и лопаются.