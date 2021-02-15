МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Журналисты издания AutoNews сопоставили розничные цены на новые легковые автомобили в России и других странах. Это сделано для того, чтобы увидеть тот уровень цен, до которого будут стремиться автопроизводители по причине изменения курсов валют. Пока что одни и те же машины доступнее именно в России. Эксперт высказался о последствиях ужесточения правил тюнинга авто

Отмечается, что на сегодняшний день автопроизводители намеренно пытаются удерживать цены в России, чтобы не растерять покупателей из-за стремительного роста расценок на новые авто. Но как только они прекратят это делать, неминуемо произойдет резкий скачок стоимости транспортных средств. Вследствие этого прайс-листы на ТС в России станут такими же, как и в других странах.

Например, стоимость новой Skoda Octavia в варианте исполнения Ambition с "механикой" и 150-сильным двигателем составляет 1,5 миллионов рублей. На Украине точно такая же машина обойдется покупателю на 100 тысяч рублей дороже, в Чехии ее цена составляет 2 миллиона рублей, а в Германии — около 2,5 миллиона рублей.

Корейский кроссовер Kia Sportage в России можно купить за 1,71 миллион рублей, а на домашнем — корейском — рынке — за 1,6 миллионов рублей. Украинские дилеры просят за это авто 1,5 миллиона рублей, а немецкие — от 2,0 миллионов рублей.

Кроссовер Toyota RAV4 в базовом варианте исполнения доступнее всего стоит в Японии — там за него придется заплатить 1,94 миллион рублей, в России — 1,96 миллион рублей, а в Европе — от 2,0 миллионов рублей. Водителей предупредили о грубых ошибках при эксплуатации автомобиля

Как сообщают эксперты, спорткары Porsche Carrera и внедорожники Land Rover дешевле всего стоят на российском рынке. Зато минимальная цена на электромобили Audi e-tron зафиксирована в Украине — 5,1 миллионов рублей, при этом в России авто предлагают по цене 6,2 миллионов рублей.