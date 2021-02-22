МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Парковка в Москве будет бесплатной в понедельник и вторник в честь Дня защитника Отечества. Парковка для медиков в Москве стала бесплатной

Как сообщал столичный департамент транспорта, оплачивать парковку не придется и на улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 ночью.

Однако парковки со шлагбаумами останутся платными.