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Стало известно, какие парковки в Москве будут бесплатными в праздники
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Парковка в Москве будет бесплатной в понедельник и вторник в честь Дня защитника Отечества. Как сообщал столичный департамент транспорта, оплачивать парковку не придется и на... ПРАЙМ, 22.02.2021
новости, бизнес, авто
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Парковка в Москве будет бесплатной в понедельник и вторник в честь Дня защитника Отечества.
Как сообщал столичный департамент транспорта, оплачивать парковку не придется и на улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 ночью.
Однако парковки со шлагбаумами останутся платными.