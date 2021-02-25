КАЛИНИНГРАД, 25 фев — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" начал производство автомобилей Kia Carnival, продажи которого начнутся только во втором квартале этого года, сообщила пресс-служба предприятия. Чистая прибыль автодилера "Рольф" выросла в десять раз

"На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" началось производство нового кроссвэна Kia Carnival. Это четвертое поколение данной модели, которая выпускается на протяжении 23 лет. Автомобиль будет доступен с дизельным двигателем объемом 2,2 литра или бензиновым двигателем объемом 3,5 литра. Продажи нового Kia Carnival начнутся во втором квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что модель Carnival в разных модификациях выпускалась на "Автоторе" с 2004 года, предыдущее поколение — с 2006 по 2009 годы. Подготовка к производству этой модели началась заблаговременно, в режиме тестового производства проводилась отработка основных технологических процессов. Запуск производства проходил в сотрудничестве со специалистами Kia из Республики Кореи.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 миллиона автомобилей.