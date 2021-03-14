МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Японский производитель автомобилей Honda покидает российский рынок, пишет портал PROКроссоверы. В России вновь поднимут цены на автомобили Lada

Бренд имеет в России большое количество поклонников еще с конца 90-х годов. Портал уточняет, что на 2008 год пришелся пик продаж марки: за год продано 89 тысяч машин.

"несмотря на все положительные моменты, японский производитель автомобилей решил уйти с российского рынка в 2022 году. На это есть веские причины", — отмечает издание.

Главный фактор: локализация производства. Автомобили Honda для российских дилеров делаются непосредственно в Японии. Это ведет к огромным налогам.

Отсюда вытекает вторая причина: дороговизма продукции и как следствие — упадок продаж оставшихся двух в России кроссоверов. За прошлый 2020 год продажи бренда составили только 1 383 автомобиля из-за достаточно высокой стоимости.

Сейчас модельный ряд Honda в России состоит всего из двух кроссоверов.