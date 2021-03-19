МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Госавтоинспекция раскрыла детали запланированных изменений в экзаменах на водительские права в России. Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

В частности, уже с 1 апреля этого года претендентам на получение водительского удостоверения не придется сдавать экзамен на площадке.

Теперь все упражнения будут выполняться только в условиях реального дорожного движения.

С апреля водителям не придется демонстрировать свои навыки на закрытых площадках. Что касается сотрудников ГАИ, то им оценивать готовность претендентов на удостоверения придется только "в городе".

Но есть и исключения: мотоциклисты будут сдавать экзамен на прежних условиях, в том числе — на площадке.

Есть изменения, которые внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (для получения водительского удостоверения их можно набрать не больше пяти).

Грубые ошибки, в случае которых экзамен завершается сразу, вынесены в отдельный блок. В их числе:

непристегнутый ремень безопасности,

использование мобильного телефона во время движения.

Принципиальное нововведение, по мнению ГИБДД, это возможность с 1 апреля 2021 года присутствия наблюдателей в автомобиле при сдаче претендентом экзамена.

В качестве таковых могут выступить, в том числе:

другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен,



представители общественных организаций,



представители автошкол.

Первом о новом регламенте по проведению экзамена на водительское удостоверение сообщило издание "Коммерсант".