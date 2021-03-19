Как в России изменится сдача экзамена на права с 1 апреля
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Госавтоинспекция раскрыла детали запланированных изменений в экзаменах на водительские права в России.
В частности, уже с 1 апреля этого года претендентам на получение водительского удостоверения не придется сдавать экзамен на площадке.
Теперь все упражнения будут выполняться только в условиях реального дорожного движения.
С апреля водителям не придется демонстрировать свои навыки на закрытых площадках. Что касается сотрудников ГАИ, то им оценивать готовность претендентов на удостоверения придется только "в городе".
Но есть и исключения: мотоциклисты будут сдавать экзамен на прежних условиях, в том числе — на площадке.
Есть изменения, которые внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (для получения водительского удостоверения их можно набрать не больше пяти).
Грубые ошибки, в случае которых экзамен завершается сразу, вынесены в отдельный блок. В их числе:
- непристегнутый ремень безопасности,
- использование мобильного телефона во время движения.
Принципиальное нововведение, по мнению ГИБДД, это возможность с 1 апреля 2021 года присутствия наблюдателей в автомобиле при сдаче претендентом экзамена.
В качестве таковых могут выступить, в том числе:
- другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен,
- представители общественных организаций,
- представители автошкол.
Первом о новом регламенте по проведению экзамена на водительское удостоверение сообщило издание "Коммерсант".
https://1prime.ru/auto/20210319/833273141.html