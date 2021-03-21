МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские законодатели рассматривают введение в стране нового штрафа, который будет фиксироваться камерами наблюдения. Штрафы будут составлять десятки тысяч рублей, пишет autonews.ru. В России изменят правила купли-продажи автомобилей с пробегом с 1 мая

Итак, водителей хотят штрафовать за выброшенный из машин мусор, это будут фиксировать дорожные камеры.

В первую очередь речь идет о незаконных свалках. Однако, пояснили производители камер, распознать вылетевший из окон мусор тоже вполне реально.

Поправки в КоАП, которые предлагают фиксировать незаконный сброс мусора из автомобилей при помощи дорожных камер и строже за это наказывать, разработала Мособлдума совместно с Мосгордумой.

Это ужесточение в основном направлено на тех, кто привозит мусор в леса, парки и садоводческие товарищества и сбрасывает все лишнее там.

Это могут быть:

отходы от стройки,



старые шины,

запасы бытового мусора.

Водителей, которых поймают за такое нарушение, будут наказывать более серьезными штрафами.

В настоящее время на территории России штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды для граждан составляет 1-2 тысячи рублей и 2-3 тысячи рублей за повторное нарушение.

А вот статья, которая предусматривала бы штраф за выброс отходов из транспортных средств, отсутствует.

По задумке законотворцев, если выяснится, что мусор привезли на грузовом или легковом автомобиле, штрафы будут в десятки раз выше.

"Доказать, что мусор привезли на автомобиле, как раз и должны помочь комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД", — пишет издание.

Если документ будет принят, то для физлиц штраф при первом нарушении составит от 40 до 55 тысяч рублей, при повторном — от 60 до 70 тысяч рублей.

Для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч при первом нарушении, от 80 до 100 тысяч рублей — при повторном.

Для юрлиц наказание будет еще дороже: от 100 до 120 тысяч за первое нарушение и от 150 до 200 тысяч за повторное.