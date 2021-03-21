МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские законодатели рассматривают введение в стране нового штрафа, который будет фиксироваться камерами наблюдения. Штрафы будут составлять десятки тысяч рублей, пишет autonews.ru.
Итак, водителей хотят штрафовать за выброшенный из машин мусор, это будут фиксировать дорожные камеры.
В первую очередь речь идет о незаконных свалках. Однако, пояснили производители камер, распознать вылетевший из окон мусор тоже вполне реально.
Поправки в КоАП, которые предлагают фиксировать незаконный сброс мусора из автомобилей при помощи дорожных камер и строже за это наказывать, разработала Мособлдума совместно с Мосгордумой.
Это ужесточение в основном направлено на тех, кто привозит мусор в леса, парки и садоводческие товарищества и сбрасывает все лишнее там.
Это могут быть:
- отходы от стройки,
- старые шины,
- запасы бытового мусора.
Водителей, которых поймают за такое нарушение, будут наказывать более серьезными штрафами.
В настоящее время на территории России штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды для граждан составляет 1-2 тысячи рублей и 2-3 тысячи рублей за повторное нарушение.
А вот статья, которая предусматривала бы штраф за выброс отходов из транспортных средств, отсутствует.
По задумке законотворцев, если выяснится, что мусор привезли на грузовом или легковом автомобиле, штрафы будут в десятки раз выше.
"Доказать, что мусор привезли на автомобиле, как раз и должны помочь комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД", — пишет издание.
Если документ будет принят, то для физлиц штраф при первом нарушении составит от 40 до 55 тысяч рублей, при повторном — от 60 до 70 тысяч рублей.
Для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч при первом нарушении, от 80 до 100 тысяч рублей — при повторном.
Для юрлиц наказание будет еще дороже: от 100 до 120 тысяч за первое нарушение и от 150 до 200 тысяч за повторное.
https://1prime.ru/auto/20210321/833286034.html