МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen намерен требовать возмещения ущерба от бывшего генерального директора компании Volkswagen Мартина Винтеркорна и экс-главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным" скандалом, сообщается в пресс-релизе концерна. Производство российского электромобиля Zetta начнется до конца года

Наблюдательный совет Volkswagen AG заявляет, что подвел черту под расследованием, которое было начато в октябре 2015 года с целью выяснить, кто несет ответственность за "дизельгейт".

"В результате наблюдательный совет принял решение заявить исковые требования на возмещение ущерба против бывшего председателя совета директоров группы компаний Мартина Винтеркорна и бывшего председателя совета директоров Audi AG Руперта Штадлера в связи с нарушением обязательств обеспечивать интересы согласно закону об акционерных обществах", — говорится в пресс-релизе компании. Нарушения обязанностей со стороны других членов совета директоров концерна выявлено не было.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого дизельного скандала. Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов определённых веществ в атмосферу. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В прошлом ноябре первый групповой иск против Volkswagen из-за этого скандала, согласно сообщениям в СМИ, был подан во Франции, а затем, в декабре, суд ЕС счел незаконной установку Volkswagen ПО для манипуляций показателями выбросов.