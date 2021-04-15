МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В российских автосалонах цены на новые машины растут "как на дрожжах". Только за январь-март этого года автомобили подорожали на 8%, и это далеко не предел, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Ускорить рост цен могут сразу несколько факторов. Это и дефицит, и нестабильный рубль, и утильсбор, который совсем скоро вырастет еще на 25%.

Выяснилось, что очередное повышение цен уже запланировало большинством дилеров.

В частности:

Volvo может поднять ценник на 50-150 тысяч рублей,



Volkswagen — на 50-60 тысяч рублей,

Land Rover — на 3-5%,

BMW — на 4%,

Audi — прибавит 3-4%,

Renault — тоже 3-4%.

Часть брендов закладывают увеличенный утильсбор в цены еще до его фактического увеличения. Это делается для того, чтобы потом, когда он будет официально утвержден, снова повысить ценник еще на 1-2%, заявил агентству доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Сагинов.

В свою очередь сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отмечает, что дилеры однозначно постараются извлечь максимум прибыли из сложившейся ситуации. В том числе — за счет дефицита машин на складах. Ожидать каких-либо существенных скидок и торга в ближайшее время от них не стоит.

Переславский отметил, что каждый покупатель решает сам, стоит ли приобретать новую машину сейчас или лучше повременить с покупкой. Однако, если нужная сумма уже есть, то откладывать не стоит.

В остальных случаях лучше запастись терпением хотя бы до следующего года — тогда и выбор будет больше, и продавцы — лояльнее.