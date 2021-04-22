МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Специалист по автомобилям портала "Автовзгляд" рассказал, что долгая работа машины на холостых оборотах приводит к "убийству" двигателя.

Итак, многие водители привыкли тщательно прогревать машину перед поездкой. Кроме этого, при современном движении в мегаполисах водители много времени проводят в пробках.

Длительная работа мотора на холостых оборотах приводит к снижению его ресурса. В перспективе — и к капитпльному ремонту движка.

Главный риск связан с состоянием моторного масла.

Низкие обороты снижают скорость циркуляции масла в системе двигателя. Это происходит из-за того, что давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе авто напрямую зависят от количества оборотов двигателя.

Издание напоминает: в современном двигателе смазка элементов происходит комбинированным способом. К наиболее нагруженным узлам масло поступает под давлением по специальным каналам. К менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием.

Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем. Пример: происходит износ маслонасоса. Это в свою очередь является причиной масляного голодания всего агрегата.

Портал советует: нужно обратить особое внимание на наддувные двигатели с маленьким картером. При долгом стоянии в пробке, хуже — летом в жару, масло в картере перегревается, его присадки быстро вырабатываются. Из-за этого оно теряет свои свойства.

В итоге смазка может загустеть и забить масляные каналы, это приведет к перегреву двигателя. В перспективе можно ждать капитального ремонта движка.

Поэтому портал рекомендует сократить интервал замены смазки и считать его по моточасам.