МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не фиксирует дефицит коммерческих автомобилей Lada Largus, однако отмечает высокую востребованность модели, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. СМИ сообщают о серьезном дефиците автомобилей в России

"Востребованность есть, дефицита нет. Сейчас работает эффект отложенного спроса прошлого года, плюс выполнение крупных корпоративных заказов", — сказал он.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что российский авторынок столкнулся с дефицитом грузовиков и легких коммерческих машин. Со ссылкой на "АвтоВАЗ" издание пишет, что на складах компании нет свободных автомобилей корпоративного сегмента. Они выпускаются только под твердые контракты с клиентами, и производство загружено на два месяца вперед. При этом самая острая ситуация, по данным газеты, с семейством Lada Largus.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.