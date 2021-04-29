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"АвтоВАЗ" опроверг дефицит автомобилей Lada Largus
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"АвтоВАЗ" не фиксирует дефицит коммерческих автомобилей Lada Largus, однако отмечает высокую востребованность модели, сообщил РИА Новости официальный представитель компании... ПРАЙМ, 29.04.2021
дефицит, lada largus, автоваз, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не фиксирует дефицит коммерческих автомобилей Lada Largus, однако отмечает высокую востребованность модели, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Востребованность есть, дефицита нет. Сейчас работает эффект отложенного спроса прошлого года, плюс выполнение крупных корпоративных заказов", — сказал он.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что российский авторынок столкнулся с дефицитом грузовиков и легких коммерческих машин. Со ссылкой на "АвтоВАЗ" издание пишет, что на складах компании нет свободных автомобилей корпоративного сегмента. Они выпускаются только под твердые контракты с клиентами, и производство загружено на два месяца вперед. При этом самая острая ситуация, по данным газеты, с семейством Lada Largus.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.