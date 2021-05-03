МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Эксперты выяснили, что автомобили желтого и бежевого цветов при перепродаже на вторичном рынке теряют в цене меньше, чем такие же машины белого, черного или серого цвета.

Об этом сообщается в исследовании консалтинговой фирмы iSeeCars.

Они изучили влияние цветов машин на их остаточную стоимость через три года после покупки.

Итак, основой для исследования послужили 6 миллионов сделок по новым и подержанным автомобилям, которые были проведены с 2017 по 2020 годы.

Специалисты прошли к выводу, что трехлетние машины желтого цвета при перепродаже теряют всего 20,4% своей изначальной стоимости. Это объясняется тем, что в желтый обычно красят не слишком востребованные на рынке спорткары и малолитражки. Такие авто продаются малыми тиражами и сами по себе дешевеют меньше остальных, массовых моделей.

Вторым по ликвидности стал бежевый цвет кузова. Окрашенные в него машины при перепродаже в трехлетнем возрасте теряют в цене около 22,8% изначальной стоимости.

Замкнул тройку лидеров оранжевый: машины в этом цвете в среднем дешевеют на 27,1%.

На четвертой и пятой строчке — зеленый и серый — их показатели составили 31,3% и 36,4% соответственно.

Далее в десятке идут: