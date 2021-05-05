МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Если дорожная камера оштрафовала водителя в непогоду, штраф можно оспорить, сообщило издание "Популярная механика" со ссылкой на ГИБДД. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

Как сообщило издание, штрафы, выписанные в непогоду, можно не оплачивать, несмотря на то что комплексы фиксации нарушений работают в любую погоду.

В своем выводе СМИ опирается на приказ Минтранса 2019 года, где описаны рекомендации по работе дорожных камер. Там сказано, что водителей не должны наказывать за нарушения ПДД, если они зафиксированы камерой в непогоду.

Как пояснило ГИБДД, снимки с дорожных камер, сделанные в дождь, снегопад или туман, нужно отбраковывать на этапе создания постановления о нарушении.

Несмотря на рекомендации, сотрудники ГИБДД нередко оформляют "бракованные" постановления и присылают водителям протоколы о штрафе. ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки

В 2021 году руководство ГИБДД вновь разъяснило порядок автофиксации нарушений, приведя в пример, что если на снимке не видно дорожной разметки, а штраф выписан за езду по выделенной полосе или за неправильное перестроение, наказание будет отменено. Об этом сообщалось в "Российской газете".

Проблема том, что заниматься отменой неправильно выписанного штрафа должен сам водитель. В 10-дневный срок с момента уведомления о штрафе необходимо обратиться в подразделение ГИБДД, откуда пришло письмо.

Если разметки на снимке действительно не видно, постановление отменят. Отмечается, что сотрудники ГИБДД не могут "самовольно" отменить штраф. Нужно обращение водителя. При этом обязательно уложиться в 10-дневный срок. Если этого не сделать, штраф придется оплачивать.

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