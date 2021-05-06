МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в апреле 2021 года в России выросли в 4 раза по сравнению с "черным апрелем" 2020 года, когда в стране были введены ограничения из-за COVID-19, и составили 37,9 тысячи машин, говорится в сообщении компании. "Автоваз" объявил скидки на покупку автомобилей Lada в мае

При этом рост продаж фиксируется и к "доковидному" апрелю 2019 года — на 17,4%.

"Продажи Lada в апреле 2021 года в России составили 37 931 автомобиль (легковые и лёгкие коммерческие модели), что в 4 раза больше результатов апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года", — отмечается в сообщении.

Наиболее продаваемой моделью в апреле 2021 года традиционно стала Lada Granta — 14 тысяч машин. На втором месте Lada Vesta — 11,2 тысячи автомобилей, следом идет Lada Largus — 4,34 тысячи машин. Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале

"В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов – Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами. В этом году мы сконцентрировались на обновлении наших автомобилей. В апреле мы запустили продажи семейств Vesta и XRAY с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c "Яндекс.Авто", которая еще больше повысит интерес к автомобилям Lada", — прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

В апреле прошлого года случилось крупнейшее месячное падение розничных автопродаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией автомобильного бизнеса. Тогда продажи машин в России упали на 72,4% на фоне ковидных ограничений: закрытия дилерских центров и введения "нерабочих дней" на автозаводах.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности " АвтоВАЗа " расположены в Тольятти – АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.