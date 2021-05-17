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https://1prime.ru/auto/20210517/833675901.html
Что делать россиянам, если покупатель не поставил машину на учет
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В ситуации, когда покупатель подержанного автомобиля не поставил его на учет, у продавца есть несколько вариантов, как "снять с себя" машину, пишет РБК со ссылкой на ГИБДД. В... ПРАЙМ, 17.05.2021
новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В ситуации, когда покупатель подержанного автомобиля не поставил его на учет, у продавца есть несколько вариантов, как "снять с себя" машину, пишет РБК со ссылкой на ГИБДД.
В соответствии с российским законодательством, новый владелец обязан в течение 10 дней с момента заключения сделки купли-продажи поставить автомобиль на учет в ГАИ на свое имя.
Если он этого не сделал, то прежний владелец может сам прекратить регистрацию транспортного средства.
Это можно сделать двумя способами: либо лично при обращении в любое регистрационное подразделение ГИБДД, либо через сайт Госуслуг.
Если гражданин хочет сделать это онлайн, то ему необходимо:
- Иметь профиль на портале Госуслуг;
- Выбрать раздел "Регистрация транспорта" и пункт "Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником".
- Заполнить заявление в электронном виде и прикрепить файл договора купли-продажи авто, после чего нужно подтвердить подачу заявления.
ГИБДД рассмотрет заявку и прекратит регистрацию автомобиля.