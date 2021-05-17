МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В ситуации, когда покупатель подержанного автомобиля не поставил его на учет, у продавца есть несколько вариантов, как "снять с себя" машину, пишет РБК со ссылкой на ГИБДД. Цены на чай могут повыситься из-за коронавируса и засухи

В соответствии с российским законодательством, новый владелец обязан в течение 10 дней с момента заключения сделки купли-продажи поставить автомобиль на учет в ГАИ на свое имя.

Если он этого не сделал, то прежний владелец может сам прекратить регистрацию транспортного средства.

Это можно сделать двумя способами: либо лично при обращении в любое регистрационное подразделение ГИБДД, либо через сайт Госуслуг.

Если гражданин хочет сделать это онлайн, то ему необходимо:

Иметь профиль на портале Госуслуг;

Выбрать раздел "Регистрация транспорта" и пункт "Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником".

Заполнить заявление в электронном виде и прикрепить файл договора купли-продажи авто, после чего нужно подтвердить подачу заявления.

ГИБДД рассмотрет заявку и прекратит регистрацию автомобиля.