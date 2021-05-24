МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Сбер" запустил сервис подписки на автомобили для россиян сроком от шести месяцев до трех лет, следует из информации на сайте "СберАвтоподписка".

Пользоваться сервисом могут россияне от 21 года, обязательное условие — стаж в категории "В" не менее 1 года. На текущий момент автомобиль можно взять в аренду в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как заявил РИА Новости генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров, в следующем году планируется запустить сервис в других городах-миллионниках. "Запуск в других городах-миллионниках планируем в следующем году. Но у нас гибкий подход, поэтому мы готовы это делать быстрее, если увидим отклик клиентов и потенциал для более активного развития", — сказал он.

Пока можно оформить подписку только на новые автомобили из салона. "Скоро также начнем выдавать б/у машины в отличном состоянии", — говорится на сайте. Пенсионный фонд опроверг отказ от "антиковидного" регламента услуг

Отмечается, что для начала пользования сервисом первоначальный взнос не нужен, а плата вносится ежемесячно. Все побочные траты, в том числе техосмотр, страховка, налоги и замена шин, включены в стоимость подписки.

По словам Спирова, сервис нацелен на автолюбителей, у которых есть потребность в экономии и комфорте. "Экономия подразумевает отсутствие первоначального взноса и умеренную стоимость услуги в целом. В части комфорта это, безусловно, автомобиль более высокого класса за те же деньги, отсутствие необходимости общаться с подрядчиками в процессе оформления авто, доставка, уже включенные услуги страхования и последующее техобслуживание. Часто это люди, которые имеют опыт использования каршеринга и цифровых сервисов в целом и для которых онлайн гораздо комфортнее офлайна", — объяснил Спиров.