МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вопрос об экологичности электромобилей неоднозначен, рассказал директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.

По его словам, эта тема обсуждалась на Международном экономическом форуме в Петербурге на прошлой неделе.

"Понятно, что на стадии эксплуатации электромобиль экологичнее, но сколько всего ресурсов и энергии требуется на его создание, а потом еще и утилизацию? Так вот, один из участников говорил: если рассматривать электромобиль не как средство передвижения, а просто мебель – купили и поставили, то да, электромобиль проигрывает традиционным в экологичности, но в процессе его эксплуатации, когда мы не используем горючее топливо, а используем электроэнергию, автомобиль становится более экологичным", — сказал Горшков в интервью РИА Новости.

По его словам, свою роль играет тип энергии, используемый для зарядки электромобиля. Подросток заработал миллионы долларов на перепродаже гантелей

"Если он заряжается на основе сжигания угля, то срок выведения его экологичности в ноль, так скажем, удлиняется. Если это какие-то возобновляемые источники энергии, то довольно-таки быстро электромобиль выводит свой экологический след в ноль. Эти вопросы каждый человек может задать себе, прежде чем приобрести электромобиль", — пояснил глава фонда.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.