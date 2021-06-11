МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вопрос об экологичности электромобилей неоднозначен, рассказал директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.
По его словам, эта тема обсуждалась на Международном экономическом форуме в Петербурге на прошлой неделе.
"Понятно, что на стадии эксплуатации электромобиль экологичнее, но сколько всего ресурсов и энергии требуется на его создание, а потом еще и утилизацию? Так вот, один из участников говорил: если рассматривать электромобиль не как средство передвижения, а просто мебель – купили и поставили, то да, электромобиль проигрывает традиционным в экологичности, но в процессе его эксплуатации, когда мы не используем горючее топливо, а используем электроэнергию, автомобиль становится более экологичным", — сказал Горшков в интервью РИА Новости.
По его словам, свою роль играет тип энергии, используемый для зарядки электромобиля.
"Если он заряжается на основе сжигания угля, то срок выведения его экологичности в ноль, так скажем, удлиняется. Если это какие-то возобновляемые источники энергии, то довольно-таки быстро электромобиль выводит свой экологический след в ноль. Эти вопросы каждый человек может задать себе, прежде чем приобрести электромобиль", — пояснил глава фонда.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
https://1prime.ru/auto/20210611/833907437.html