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Матвиенко допустила введение штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и обсуждения с... ПРАЙМ, 22.06.2021
валентина матвиенко, мусор, автомобили, штрафы, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и обсуждения с общественностью.
"Я допускаю возможность принятия такого закона, но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может в Общественной палате, с нашими гражданами. Почему нет? Если призывы к сознательности пока не работают, может быть надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила", — сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник, комментируя законопроект о штрафах за выброс мусора из машины.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что правительство РФ поддержало совместную инициативу Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафа за выброс мусора из машины. Проект федерального закона предусматривает увеличение штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото- и видеосъемки. Также данный законопроект предусматривает конфискацию машины, из которой был выброшен мусор.