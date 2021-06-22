МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и обсуждения с общественностью. Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

"Я допускаю возможность принятия такого закона, но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может в Общественной палате, с нашими гражданами. Почему нет? Если призывы к сознательности пока не работают, может быть надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила", — сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник, комментируя законопроект о штрафах за выброс мусора из машины.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что правительство РФ поддержало совместную инициативу Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафа за выброс мусора из машины. Проект федерального закона предусматривает увеличение штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото- и видеосъемки. Также данный законопроект предусматривает конфискацию машины, из которой был выброшен мусор.