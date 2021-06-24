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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus и Xray спустя сутки
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"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на первой линии платформы BO, на которой собираются Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero, после приостановки 23 июня... ПРАЙМ, 24.06.2021
автомобили, производство, lada, автоваз, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на первой линии платформы BO, на которой собираются Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero, после приостановки 23 июня из-за дефицита компонентов Bosh, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
Это была третья приостановка конвейера за месяц по этой причине. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, простои не нанесут ущерб "АвтоВАЗу", поскольку будут компенсированы работой в период плановой летней профилактической паузы.
Согласно прогнозу Минпромторга, проблема мирового дефицита автоэлектроники будет решена к концу лета 2021 года.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.