МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на первой линии платформы BO, на которой собираются Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero, после приостановки 23 июня из-за дефицита компонентов Bosh, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" на день приостановил производство Lada Largus и Xray

Это была третья приостановка конвейера за месяц по этой причине. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, простои не нанесут ущерб "АвтоВАЗу", поскольку будут компенсированы работой в период плановой летней профилактической паузы.

Согласно прогнозу Минпромторга, проблема мирового дефицита автоэлектроники будет решена к концу лета 2021 года.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.