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2021
https://1prime.ru/auto/20210712/834172230.html
"АвтоВАЗ" назвал причины задержки с выпуском Largus
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Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор рассказал на выставке "Иннопром-2021", чем вызвана задержка с выпуском Largus CNG. Оказалось, что производители модели не могут определиться с "более... ПРАЙМ, 12.07.2021
новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор рассказал на выставке "Иннопром-2021", чем вызвана задержка с выпуском Largus CNG. Оказалось, что производители модели не могут определиться с "более правильным расположением газового бака". Необходимость оптимизации связана с желанием увеличить объем багажника. Президент компании напомнил, что в дорестайлинговых битопливных универсалах баллон занимал почти 40% свободного пространства, пишет Мотор.ру.
По данным издания, группа компаний АТС, которая занимается выпуском метановых Lada, подтвердил факто переговоров с "АвтоВАЗом".
Для универсалов и фургонов уже подготовлены новые баллоны Vitkovice, которые можно расположить под днищем, а для Vesta разработано решение по установке двух 36-литровых газовых баков Vitkovice в нишу запасного колеса.