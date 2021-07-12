МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор рассказал на выставке "Иннопром-2021", чем вызвана задержка с выпуском Largus CNG. Оказалось, что производители модели не могут определиться с "более правильным расположением газового бака". Необходимость оптимизации связана с желанием увеличить объем багажника. Президент компании напомнил, что в дорестайлинговых битопливных универсалах баллон занимал почти 40% свободного пространства, пишет Мотор.ру.

По данным издания, группа компаний АТС, которая занимается выпуском метановых Lada, подтвердил факто переговоров с "АвтоВАЗом".

Для универсалов и фургонов уже подготовлены новые баллоны Vitkovice, которые можно расположить под днищем, а для Vesta разработано решение по установке двух 36-литровых газовых баков Vitkovice в нишу запасного колеса.