МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ в первом полугодии выросла более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,833 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Камаза" за отчетный период также показала значительный рост — в 1,5 раза, составив 112,334 миллиарда рублей.

"Достигнутые показатели – это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешной реализации инвестпроектов, направленных на освоение передовых технологий производства, над чем коллектив компании работает в течение нескольких лет. Кроме того, хороших финансовых результатов в первой половине этого года нам удалось достичь за счёт активной реализации автомобилей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда поколения К5, которую мы вывели на рынок в прошлом году", – прокомментировал результаты гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

"Также отмечен стабильный спрос на автотехнику поколения К4 на компримированном и сжиженном природном газе, активно шли поставки пассажирской техники в российские регионы", — сказал он. "АвтоВАЗ" запустил производство ряда Lada на новом заводе в Казахстане

Когогин также подчеркнул, что достижению высоких финансовых результатов способствовали меры господдержки, оказываемые автопрому.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.