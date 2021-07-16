МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российские автовладельцы жалуются на чужие штрафы и дубликаты номерных знаков, пишет autonews.ru.

Злоумышленники нарушают правила дорожного движения (ПДД) на автомобилях с подложными номерами. Эти номера официально числятся на других собственниках.

Помимо этого, водители часто устанавливают сетки и номера-перевертыши под предлогом защиты регистрационных знаков. Но на самом деле такие действия направлены на то, чтобы скрыться от камер.

Штраф за чужой автомобиль

Владельцы авто жалуются на чужие штрафы, которые камеры автоматически присылают по номеру машины. В 90% случаев автомобиль на фотографии в постановлении не совпадает с брендом и моделью, которая реально ездит с этим номером.

Это говорит о том, что кто-то из автомобилистов в частном порядке сделал дубликаты чужих номерных знаков. Он повесил их на машину, чтобы штрафы приходили другому человеку.

Эта практика больше распространена в регионах.

Как рассказал изданию руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, сделать такой дубликат в нашей стране просто: большая часть компаний-изготовителей не просит предъявить СТС в доказательство достоверности регистрационного знака.

"Частники закрывают глаза на то, что нет СТС. Такие номера вешают на автомобиль, и штрафы приходят реальному собственнику регистрационных знаков, несмотря на то, что на фотоматериалах другая марка и модель автомобиля", — рассказал он.

Автомобили-клоны

Часть недобросовестных водителей подходят к подмене номерных знаков наиболее скрупулезно. Они вешают дубликаты чужого номера на такой же автомобиль: такой же марки. Тогда в базе данных фотоматериалов номер и машина совпадают.

Бывают случаи, когда совпадает даже цвет кузова. Для этой схемы злоумышленникам необходимы не только поддельные номера, но и доступ к базе данных ГИБДД.

Как доказать свою невиновность

Для того чтобы оспорить и отменить чужой штраф, нужно обращаться в органы ГИБДД.

Для этого необходимо написать заявление и предоставить доказательства того, что номер зарегистрирован на другую машину. Либо, в случае полного клона, доказать, что автомобиль в момент нарушения находился в другом месте.

"ГИБДД должна найти такой автомобиль с помощью видеосистем. А это можно сделать быстро — остановить такую машину и привлечь водителя к ответственности. Но, к глубокому сожалению, такие автомобили эксплуатируются зачастую в других регионах. У нас недавно был случай, когда машина с московской регистрацией имела аналогичные номерные знаки с машиной из Забайкалья. И межрегиональное взаимодействие в ГИБДД — это большая проблема, оно не работает", — рассказал собеседник издания.