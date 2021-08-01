МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Находиться достаточно продолжительное время в припаркованном автомобиле с работающим кондиционером вредно для транспортного средства и может быть смертельно опасно для человека, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доцента кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Льва Зиманова. Новые выплаты, льготы и страховка авто. Что ждет россиян с 1 августа

Итак, если у человека дома нет кондиционера, а автомобиль им оборудован, то возникает соблазн на некоторое время укрыться от жары в машине. Некоторые даже умудряются спать в припаркованной машине с работающим двигателем и включенным кондиционером.

Но, предупредил эксперт, спасаться от зноя подобным образом очень рискованно.

"Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль — средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле — не лучший вариант", — пояснил Зиманов. Каждая десятая отечественная машина станет электрокаром к 2030 году

Помимо этого, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу — крайне вредно для транспортного средства, так как в таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить только в ограниченном объеме. В результате двигатель будет испытывать "масляное голодание". Это негативно сказывается на ресурсе "движка".

"Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях. Еще на холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором", — рассказал эксперт.

Такой неестественный для машины режим работы — верный способ "убить" автомобиль, подытожил собеседник радиостанции.