МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Государство пока не планирует стимулировать спрос на новые автомобили, при этом цены продолжают расти на фоне дефицита машин у дилеров. Что ждёт российский авторынок в ближайшем будущем — крутое пике или наоборот, рост продаж? Ведь за недоступное люди часто готовы переплачивать — даже если денег не хватает.

В первом полугодии средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России, по оценкам "Автостата", выросла на 12,5% до 1,88 млн рублей.

Средневзвешенная цена иномарки в первом полугодии достигла 2 миллиона 246 тысяч рублей, увеличившись на 14,4%, а отечественного автомобиля — 782 тысячи рублей (+11,6%). Таким образом, даже самые бюджетные марки с начала года выросли в цене почти на 100 тысяч рублей.

При этом Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автокредитования в августе из-за нехватки автомобилей, ссылаясь на рост продаж и высокий спрос на рынке. С другой стороны, по данным "Коммерсанта", в июле дефицит новых автомобилей в России привел к падению продаж на 10%.

ОТПУСК ИЛИ МАШИНА

По мнению экспертов, опрошенных "Прайм", тенденция к снижению продаж действительно есть, но пока она незначительная. Автомобиль может стать роскошью для россиян

Традиционно июль — не лучшее время для авторынка, поскольку многие уезжают в отпуска или планируют отдых, поэтому сделок совершается меньше. Многие откладывают покупку на осень, поскольку сейчас деньги нужны на отпуск.

При этом продавать машины на фоне дефицита легко — все решает просто наличие нужной модели в автосалоне. Поскольку не хватает самых ликвидных массовых моделей от KIA, Renault, Peugeot и SKODA, спрос полностью удовлетворить не удается.

Но все может измениться очень быстро.

"Если производство сейчас наладится, то ситуация на рынке кардинально изменится, потому что производители начнут заваливать дилеров машинами, но покупателей в таком объёме, как в прошлом году, уже не будет", — полагает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

ЧЕМ БОГАТЫ

В прошлом году провалы продаж закономерно списывали на пандемию, при этом уповая на отложенный спрос — дескать, как только ограничения снимут, машины появятся в наличии и люди пойдут в салоны, и цены таким образом стабилизируются. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году

Но по факту в текущем году "отложенных" покупателей почти не осталось: те, кто хотел купить автомобили, уже приобрели, но, тем не менее, спрос пока есть.

Никуда не делся и дефицит. Автопроизводители по-прежнему продолжают корректировать и без того низкие планы, разрыв цепочек поставок, удорожание логистики, дефицит полупроводников — всё это остаётся. И ситуация такая — по всем брендам, сетует Мигаль.

Дефицит автомобилей присутствует по всем брендам и только увеличивается, подтверждает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Кроме того, в августе многие автомобильные заводы закроются на каникулы, и ситуация с доступностью по многим брендам станет еще хуже.

К лучшему ситуация может развернуться не раньше, чем к концу года. И то все эти производственные мощности, по словам Мигаля, скорее всего, "пойдут" на следующий год — январь, февраль, март.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

На этом фоне дилеры понимают, что есть некая скрытая угроза, которая может в любой момент настичь рынок. Поэтому они продолжают наращивать продажи, используя для этого все доступные им складские возможности.

Кроме того, несмотря на то, что на данный момент программы льготного кредитования недоступны, скорее всего, они возобновятся к осени, предполагает Мигаль.

"Это будет хорошим стимулом продаж для авторитейла и поддержкой для россиян, желающих купить автомобиль с выгодой", — считает он.

Единственное, что может этому помешать — дефицит новых автомобилей, в том числе, тех моделей, которые можно приобрести с 10-процентной скидкой в рамках программ "Первый" и "Семейный автомобиль", то есть стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

Под эти условия попадает весь модельный ряд АвтоВАЗа, практически все модели Renault — Logan, Sandero, Kaptur, Duster, Arkana, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio. Все это самые популярные и востребованные автомобили, которые не всегда есть на складах у дилеров. Но их, разумеется, можно будет приобрести по предзаказу.

ПРОГНОЗЫ И ПЛАНЫ

Сезон отпусков меняет приоритеты клиентов и снижает спрос в летние месяцы, но это временная ситуация, которая с наступлением сентября поменяется, прогнозирует генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский.

"Во втором полугодии мы ожидаем рост рынка на +25% к первому полугодию", — говорит он.

Эксперты ожидают, что в течение третьего квартала цены вырастут на 3-5%. Но это усредненный прогноз — будут как марки, которые сохранят цены, так и марки, по которым возможен рост до 10%. Все зависит от стратегии автопроизводителей в части ценообразования и удержания доли рынка.

Есть и вероятность того, что ситуация постепенно начнет стабилизироваться, и дорожать машины ещё больше не будут. Ключевую ставку уже повышают, кредиты дорожают, и это охлаждает спрос. При оптимистичном раскладе Мигаль допускает даже незначительное снижение цен к концу года.

МАШИНЫ ПО ЗАОБЛАЧНЫМ ЦЕНАМ

В целом же за последние 5-7 лет цена нового автомобиля выросла в среднем на 70%. И это нормально для российского авторынка: за всю его историю равновесная цена автомобиля неуклонно росла.

"Ничто не в силах это изменить, и нет никаких перспектив обвала цен. Особенно на фоне возникшего дефицита новых машин", — рассуждает автообозреватель Роман Щукин.

"Кто будет покупать автомобили по заоблачным ценам? Все те же простые люди. Правда, в те деньги, что раньше стоил класс D, теперь обойдется авто класса C. Иными словами — где-то более простые, где-то более сырые, но авто будут покупаться", — убежден он. Минпромторг расширит программу льготных автокредитов

Может быть, кому-то придётся присмотреться к моделям из Поднебесной, пока китайские производители удерживают относительно низкие цены, а кто-то рассмотрит и достоинства отечественного автопрома.

Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов уверен: тот, кому срочно нужен автомобиль, будет искать возможность купить его — даже в условиях непрекращающегося роста цен и отсутствия льгот по кредитам. Все потому что потом будет еще дороже.

А вот что касается нехватки машин у дилеров из-за дефицита микрочипов, то эта ситуация способна растянуть ажиотажный спрос до конца нынешнего года и даже перейти в следующий, заключил он.

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