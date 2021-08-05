МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. С января по июль 2021 года объем выдачи автокредитов в России составил 633 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитиков ВТБ. Автовладельцам напомнили об ужесточении прохождения техосмотра

"Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весны, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили", — сказал начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Он подчеркнул, что в текущих условиях роста стоимости автомобилей наблюдается тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Так, в январе — июле клиенты ВТБ оформили почти 14 тысяч кредитов на покупку подержанных транспортных средств. Их общий объем составил 10,7 миллиардов рублей, что на 70% больше, чем в тот же период прошлого года.

Банк рассказал, что чаще всего клиенты берут кредит на покупку автомобилей марок Lada. На них приходится 27% общего объема продаж. Далее по популярности идут Hyundai (11%) и Kia (10%). Что же касается размера среднего чека на покупку машины по итогам семи месяцев, то он составил 1,06 миллионов рублей, увеличившись на треть в годовом выражении.