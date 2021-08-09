"Камаз" на две недели приостановил выпуск продукции
"Камаз" на две недели приостановил выпуск грузовиков в связи с отпуском
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Камаз" приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа включительно в связи с плановым корпоративным отпуском, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать", — пояснил он.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.
https://1prime.ru/auto/20210809/834405561.html
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