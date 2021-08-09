МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Камаз" приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа включительно в связи с плановым корпоративным отпуском, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. Водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября

"В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать", — пояснил он.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.