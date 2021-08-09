МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в первом полугодии 2021 года вырос на 43,8% в годовом выражении – до 44,1 тысячи, а импорт в Россию увеличился на 86,1% — до 175,7 тысячи машин, следует из данных Федеральной таможенной службы. ФТС оценила доход "Газпрома" от экспорта газа

Экспорт легковушек в денежном выражении за отчетный период вырос на 53,6% — до 712,5 миллиона долларов.

Экспорт грузовиков за шесть месяцев также показал рост — на 7,2%, до 6,1 тысячи штук, а в деньгах – на 9,4%, до 160,8 миллиона долларов, сообщает ФТС.

Экспорт легковых машин в июне вырос по отношению к маю на 11,3% в штуках и на 12,5% в деньгах — до 8,3 тысячи автомобилей на 137,4 миллиона долларов. Экспорт грузовиков продемонстрировал рост на 12,1% в штуках и на 33,3% в деньгах — до 1,3 тысячи штук на 33,4 миллиона долларов.

Импорт легковых автомобилей за январь-июнь в деньгах также показал значительный рост — на 87,5%, до 4,087 миллиарда долларов, следует из статистики ФТС. Импорт грузовиков за отчетный период составил 15,4 тысячи штук (+82,2%) на 1,08 миллиарда долларов (рост в 2,3 раза).

В июне импорт легковых автомобилей вырос к маю на 5,8% в штуках и упал на 1,7% в деньгах — до 33,4 тысячи машин на 701,8 миллиона долларов. Импорт грузовиков наоборот упал к маю на 18,7% в штуках и увеличился на 4,3% в деньгах — до 2,3 тысячи грузовых машин на 203,5 миллиона долларов, следует из данных ФТС.