"Камаз" в январе-июле увеличил производство грузовиков
"Камаз" в январе-июле увеличил производство грузовиков почти на 25%
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Камаз" в январе-июле увеличил производство грузовых автомобилей на заводе в Набережных Челнах на 24,5%, до более 25 тысяч штук, следует из сообщения компании.
"В июле 2021 года производственные подразделения ПАО "Камаз" завершили свою работу по выпуску основных видов продукции. С начала года выпущено более 25 тысяч автомобилей… Автомобильный завод, финишное предприятие "Камаза", за месяц изготовил 3 712 машкомплектов, а всего с начала года — 25 064 единицы (аналогичный период предыдущего года — 3 484 и 20 131 соответственно)", — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал, что компания увеличила производственный план на 2021 год на 5,8% — до 44 тысяч машин.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.