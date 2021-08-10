МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Камаз" в январе-июле увеличил производство грузовых автомобилей на заводе в Набережных Челнах на 24,5%, до более 25 тысяч штук, следует из сообщения компании. "Камаз" на две недели приостановил выпуск продукции

"В июле 2021 года производственные подразделения ПАО "Камаз" завершили свою работу по выпуску основных видов продукции. С начала года выпущено более 25 тысяч автомобилей… Автомобильный завод, финишное предприятие "Камаза", за месяц изготовил 3 712 машкомплектов, а всего с начала года — 25 064 единицы (аналогичный период предыдущего года — 3 484 и 20 131 соответственно)", — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал, что компания увеличила производственный план на 2021 год на 5,8% — до 44 тысяч машин.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.