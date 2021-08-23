МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство рассчитывает на выпуск в России к 2024 году не менее 25 тысячи электромобилей и открытие более 9 тысяч зарядных станций, а к 2030 году производство электромобилей должно достичь 10% от общего объема выпуска транспортных средств в стране, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин утвердил концепцию использования электрического транспорта

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Он подчеркнул, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее.

В документе сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли, в их числе — развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, осенью кабмин определит перечень территорий, где начнется формирование разветвленной сети зарядных устройств для электромобилей.