МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Россиянам стоит ждать очередного роста цен на новые автомобили уже 1 сентября, пишет Autonews.

Это обусловлено проблемами с поставками, нехваткой и подорожанием компонентов. Есть и некоторые другие причины, которые тянут ценник вверх.

Издание отмечает, что производители объявят о пересмотре стоимости новых машин в России 1 сентября. "Некоторые автокомпании уже объявили о традиционном сезонном повышении цен, другие же планируют переписать ценники по-тихому, не оповещая клиентов о грядущем подорожании. Однако дилеры почти всех брендов подтверждают ожидаемый рост цен и продолжение дефицита", — пишет издание.

Ситуация с дефицитом новых машин в России с начала года не изменилась: к осени во все сферы авторынка пришло понимание, что ситуация быстро не отступит. Теперь эксперт "Автостата" прогнозирует какую-то динамику в его сроках — на вторую половину следующего 2022 года.

"Дефицит сохраняется в первую очередь из-за рынка микрокомпонентов. Хотя производители работают на полную мощность. Вторая причина — логистика. И третьей причиной дефицита можно обозначить постоянное повышение цен, которое будет продолжаться и дальше. Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы — это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук", — объяснил директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Некоторые дилеры приняли решение выдержать паузу и не повышать цены на новые авто до получения уже заказанных партий автомобилей. Другие — потихоньку переписывают ценники.

"Цены растут как на первичном, так и на рынке автомобилей с пробегом. Но стоит учитывать, что это не только российская история, повышение цен носит глобальный характер — на европейском рынке машины дорожают ровно по тем же причинам. В любом случае после 1 сентября от 80% автокомпаний стоит ожидать традиционного роста цен", — отметил Удалов.

В дилерских центрах корреспонденту Autonews.ru посоветовали принять решение о покупке автомобиля до 1 сентября. Они ссылались на длительное ожидание будущих поставок и перепись ценников.

Хотя напрямую менеджеры не смогли подтвердить повышение цен с первым днем осени, объяснив это тем, что политика компаний меняется в самый последний момент. И до фактического наступления 1 сентября дилеров уже вряд ли оповестят о росте рекомендованных розничных цен.