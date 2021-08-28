МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Уже на следующей неделе — с 1 сентября 2021 года — в России вступает в силу закон о "гаражной амнистии". В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с сентября

Владелец гаража сможет не только узаконить свои права на строение, но и бесплатно получить землю под ним.

Как пишет "Российская газета", легализовать можно капитальный гараж, построенный легально до 29 декабря 2004 года, с даты вступления в силу Градостроительного кодекса. В некоторых случаях легализуются и металлические строения (но не типа "ракушка").

Для того, чтобы пройти процедуру гаражной амнистии, необходимо подавать комплект документов в местную администрацию.

"Амнистия" будет действовать пять лет — до 1 сентября 2026 года.

Под гаражную амнистию попадут как минимум два миллиона гаражей, сообщал ранее Росреестр.

В настоящее время в России на государственный кадастровый учет поставлено свыше 5,6 миллиона гаражей. Из них права зарегистрированы только на 3,5 миллиона. При этом вообще не оформленных гаражей значительно больше.