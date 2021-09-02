МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Клиенты российских лизинговых компаний с начала года стали чаще приобретать электрокары, а также стабильно сохраняют спрос на премиум-авто, несмотря на посткризисный период, сообщили опрошенные РИА Новости участники лизингового рынка.

Согласно опросу, популярными премиальными брендами в автолизинге являются BMW, Mercedes, Audi, Lexus, а самым дорогим — Rolls-Royce. По данным автолизинговой компании "Европлан", лидером по стоимости как среди моделей марки, так и среди легковых авто, в целом выданных компанией в лизинг, стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan за 36,1 миллиона рублей, следом идёт авто той же марки модели Ghost за 34,3 миллиона рублей.

ПРЕМИУМ НЕ ТЕРЯЕТ СПРОСА

Как отметила директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Ольга Кириллова, доля лизинга в премиальном сегменте в 2021 году растет и с большой вероятностью подобная тенденция сохранится до конца текущего года. По мнению гендиректора "Газпромбанк Автолизинг" Лилии Марковой, положительная динамика этого сегмента связана с двумя факторами. "С одной стороны, клиенты в этом сегменте не столь чувствительны к продолжающему росту отпускных цен. С другой стороны, они, тем не менее, спешат зафиксировать текущие цены", — утверждает она, отмечая, что до конца года значительных изменений в этом сегменте ждать не стоит.

Начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинг" Вячеслав Михайлов полагает, что эта тенденция будет только усиливаться, поскольку всё больше владельцев бизнеса понимают, что финансовая аренда позволяет всегда ездить на новых и исправных автомобилях. "При этом можно значительно сэкономить бюджет компании, получив выгодную конечную стоимость автомобиля за счёт специальных программ с брендами Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Jaguar и налоговых преференций этого вида финансирования. Сейчас на рынке непростая ситуация с производством из-за дефицита комплектующих, но если ситуация не усугубится, то положительная динамика сохранится", — сказал он.

ЭЛЕКТРОКАРЫ ИДУТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Рынок электромобилей в России пока не так популярен, как стандартные легковушки, однако за прошедший год успел найти армию поклонников – по данным аналитического агентства "Автостат", продажи электрокаров в 2020 году составили 687 штук (+95% к предыдущему году), а всего автопарк электромобилей в РФ насчитывает почти 11 тысяч штук. Как отмечает Маркова, за шесть месяцев 2021 года реализовано 554 таких авто, причём больше половины приходится на Porsche Taycan. В "Европлане" также отмечают клиентский спрос на электромобиль этой марки, несмотря на ее более высокую стоимость, чем у Audi e-tron, а в "ВТБ Лизинге" доля переданных электромобилей обеих марок составляет 50/50.

"Консолидированных данных по лизингу нет, но, если учесть текущую степень проникновения лизинга в продажи легковых автомобилей, можно предположить, что около 10-15% (примерно 60 машин на электротяге) было передано лизингополучателям", — отметила глава "Газпромбанк Автолизинг". По ее мнению, одной из причин низкого уровня развития электротранспорта, помимо отсутствия инфраструктуры зарядных станций, является экономическая составляющая – электромобили в среднем на 15% дороже своих соразмерных аналогов. Это связано с высокими начальными инвестициями в разработку и пока еще дорогое сырье для производства батарей ввиду недостаточного развития продаж и окупаемости.

Как заявила Кириллова из "Сбербанк Лизинг", для развития этого сегмента в России необходима организация инфраструктуры по всей стране, поддержка государства в виде субсидирования лизинга и льготы по транспортному налогу. Аналогичного мнения придерживается Михайлов и Маркова. "Вообще, на мой взгляд, российские перспективы этого сегмента связаны прежде всего с корпоративными продажами: разницу в цене с машинами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, покупатели-юрлица могут компенсировать за счет налоговой оптимизации", — добавила Маркова.

По словам Михайлова, интерес у предпринимателей к лизингу "зеленого" транспорта растет, а одной из причин такого спроса могла стать отмена таможенных пошлин на электромобили — нулевая ставка действует до конца года и применяется при импорте машин любого возраста. "Ранее ставка на ввоз электромобилей для юридических лиц составляла 15%, а для физических лиц – 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для их покупки. Это обнуление пошлин, а также формирование тренда экологичности в обществе способствует бурному развитию рынка "зеленых" автомобилей", — сказал он, отметив, что несмотря на пока небольшую долю таких авто, интерес у потребителей к ним растёт.