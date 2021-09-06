МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе упали в годовом выражении на 17%, до 114,1 тысячи машин, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Названы самые покупаемые автомобили в России этим летом

При этом за январь-август продажи на российском авторынке выросли на 21,3%, до 1,067 миллиона машин.

"В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: —17% (114 130 легковых и легких коммерческих автомобилей) по сравнению с августом 2020 года. Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.