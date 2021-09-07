В 2022 году автомобильные концерны все чаще начнут адаптировать комплектации до "супербазовых"
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Дефицит микрочипов в мире может привести к тому, что в 2022 году автомобильные концерны все чаще начнут адаптировать комплектации до "супербазовых" с минимальным набором самого необходимого, заявил РИА Новости эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа "Росгосстрах банка", РГС Банк) Сергей Власов.
"Прогноз на 2022 год неутешительный: дефицит электроники останется, заставляя производителей адаптировать комплектации до "супербазовых" с минимальным набором самого необходимого или нажимать на кнопку остановки конвейера", — пишет он.
Власов напомнил, что нехватка полупроводников сильно ударила по автомобильному рынку, в том числе, из-за их повсеместного применения, поскольку микрочипы есть почти в любом электронном блоке. Сейчас дефицитные компоненты затрагивают около 60% опций во всех новых машинах.
В результате в связи со сложившейся ситуацией некоторые производители пошли на временные меры и выпускают автомобили в "супербазовых" комплектациях. Например, такое уже практикует Volkswagen на машинах для американского континента.
Одновременно отечественные заводы сейчас ждут микросхемы примерно 60 недель без гарантий недопоставки, то есть конечные партии могут прийти в недостаточном количестве, причем по цене выше прежней.
"Из-за дефицита комплектующих автоконцернам даже временно разрешили не ставить на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС, но обязали дооснастить их, когда проблема с чипами закончится. Предположим, что в 2022 году нехватка чипов сохранится, значит, остановка производства на отечественных заводах не последняя и станет регулярной", — считает Власов.
https://1prime.ru/auto/20210907/834617326.html