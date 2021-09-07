МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Дефицит микрочипов в мире может привести к тому, что в 2022 году автомобильные концерны все чаще начнут адаптировать комплектации до "супербазовых" с минимальным набором самого необходимого, заявил РИА Новости эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа "Росгосстрах банка", РГС Банк) Сергей Власов. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

"Прогноз на 2022 год неутешительный: дефицит электроники останется, заставляя производителей адаптировать комплектации до "супербазовых" с минимальным набором самого необходимого или нажимать на кнопку остановки конвейера", — пишет он.

Власов напомнил, что нехватка полупроводников сильно ударила по автомобильному рынку, в том числе, из-за их повсеместного применения, поскольку микрочипы есть почти в любом электронном блоке. Сейчас дефицитные компоненты затрагивают около 60% опций во всех новых машинах.

В результате в связи со сложившейся ситуацией некоторые производители пошли на временные меры и выпускают автомобили в "супербазовых" комплектациях. Например, такое уже практикует Volkswagen на машинах для американского континента.

Одновременно отечественные заводы сейчас ждут микросхемы примерно 60 недель без гарантий недопоставки, то есть конечные партии могут прийти в недостаточном количестве, причем по цене выше прежней.

"Из-за дефицита комплектующих автоконцернам даже временно разрешили не ставить на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС, но обязали дооснастить их, когда проблема с чипами закончится. Предположим, что в 2022 году нехватка чипов сохранится, значит, остановка производства на отечественных заводах не последняя и станет регулярной", — считает Власов.