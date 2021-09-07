МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Соллерс Груп" (Sollers) бизнесмена Вадима Швецова планирует в качестве логистического оператора начать перевозить по железной дороге до 200 тысяч автомобилей в год из Азии в Россию, а впоследствии еще и 1 миллион машин в год из Азии в Европу, сообщает газета "Коммерсант". Эксперт предсказал год "супербазовых" комплектаций автомобилей

Как рассказали "Ъ" в компании, она хочет обслуживать перевозки 200 тысяч автомобилей в год из Японии, Кореи, Таиланда и Китая в Россию — сейчас они отправляются морем, но тарифы на фрахт в последнее время "выросли в разы". "Если ОАО РЖД модернизирует припортовые станции на Дальнем Востоке и предложит долгосрочный спецтариф, мы уверены, что сможем разработать конкурентное решение по мультимодальной логистике через Транссиб для азиатских автоконцернов. Затем можно будет претендовать и на часть огромного грузопотока азиатских автомобилей, следующих в Европу, — около 5 млн машин в год", — подчеркнули в компании.

"В результате "Соллерс" надеется привлечь сначала 200 тыс. машин в год, которые идут в РФ, а затем 1 млн из 5 млн автомобилей, транспортирующихся из Азии в Европу", — пишет газета, не уточняя источники о планируемом 1 миллионе.

Источники издания утверждают, что группа уже вела с переговоры потенциальными клиентами. При этом отмечается, что у Sollers есть опыт отправки машин с Дальнего Востока: автомобили СП группы Mazda, выпускающиеся там, доставляются в центр РФ по железной дороге. Такие перевозки поддерживаются государством, но в компании утверждают, что объем субсидий снижается, и в этом году он составляет лишь 250 миллионов рублей. "АвтоВАЗ" увеличит рабочие смены для восполнения производственных потерь

Сам Швецов на круглом столе в рамках ВЭФ говорил о перспективах роста транзита за счет будущих поставок электромобилей из Китая в Западную Европу после 2025 года, оценивая его в "миллионы машин". По его словам, полтора года назад компания начала проект перевозки собственных автомобилей контейнерными поездами, и это оказалось существенно быстрее повагонных отправок, а Mazda, Isuzu и китайские компании увеличили доставку в три раза. По его оценке, морским путем автомобиль идет из Азии в Западную Европу 50 дней, по Транссибу — 20 дней.

Тем временем перевозки контейнеров по сети РЖД, растущие под влиянием роста спроса и ставок фрахта на морских маршрутах, за январь-август составили 4,2 миллиона TEU — на 13,9% больше, чем годом ранее; перевозка автомобилей и комплектующих выросла на 31,2%, до 187,3 тысячи тонн. Субсидировавшийся в прошлом году контейнерный маршрут из АТР через порты Дальнего Востока также растет: в первом полугодии перевозки этим путем из Китая выросли со 147 до 3 тысяч TEU, из других стран АТР — в 8 раз, до 14,8 тысячи TEU, пишет газета.