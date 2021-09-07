МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение партии "Единая Россия" по отмене обязательного техосмотра, заявил вице-премьер РФ, возглавляющий комиссию, Марат Хуснуллин.

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", — передает слова Хуснуллина его пресс-служба.