Правкомиссия одобрила предложение об отмене обязательного техосмотра
Марат Хуснуллин: правкомиссия одобрила предложение об отмене обязательного техосмотра
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение партии "Единая Россия" по отмене обязательного техосмотра, заявил вице-премьер РФ, возглавляющий комиссию, Марат Хуснуллин.
"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", — передает слова Хуснуллина его пресс-служба.