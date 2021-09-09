МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-июле 2021 года вырос на 43,9% в годовом выражении – до 52,8 тысячи, а импорт увеличился на 82% — до 202,9 тысячи машин, следует из данных Федеральной таможенной службы. Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос в 1,6 раза

Экспорт легковушек в денежном выражении за отчетный период вырос на 51,5% — до 836,7 миллиона долларов. Экспорт грузовиков за семь месяцев также показал рост — на 13,3%, до 7,2 тысячи штук, а в деньгах – на 12,3%, до 186,3 миллиона долларов, сообщает ФТС.

Экспорт легковых машин в июле вырос по отношению к июню на 4,9% в штуках и сократился на 9,6% в деньгах — до 8,7 тысячи автомобилей на 124,2 миллиона долларов. Экспорт грузовиков продемонстрировал падение на 6,8% в штуках и на 23,8% в деньгах — до 1,2 тысячи штук на 25,4 миллиона долларов.

Импорт легковых автомобилей за январь-июль в деньгах также показал значительный рост — на 87,2%, до 4,752 миллиарда долларов, следует из статистики ФТС. Импорт грузовиков за отчетный период составил 18,6 тысячи штук (+81,2%) на 1,286 миллиарда долларов (+127%).

В июле импорт легковых автомобилей сократился к июню на 18,8% в штуках и на 5,5% в деньгах — до 27,1 тысячи машин на 663,4 миллиона долларов. Импорт грузовиков, наоборот, вырос к июню на 31,8% в штуках и на 1,5% в деньгах — до 3 тысяч грузовых машин на 206,8 миллиона долларов, следует из данных ФТС.