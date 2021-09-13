МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Кабмин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без "Глонасса"

Ранее соответствующее предложение партии "Единая Россия" одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.

"Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится на разработке и должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе", — сказал Хуснуллин на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как отметил вице-премьер, это позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автовладельцы, с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей, будет правильно дать возможность людям контролировать состояние машин.

"Правительство поддержит эту инициативу, практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение партии "Единая Россия" по отмене обязательного техосмотра.

Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной, законопроект будет доработан и рассмотрен в ГД в новом созыве. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной.