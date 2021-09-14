МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта, сообщили в пресс-службе партии. Что ждет водителей после отмены обязательного техосмотра

Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной.

Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей, будет правильно дать возможность людям контролировать состояние машин.

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра. Он будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов",- сказали в партии.

Так, в случае принятия закона, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию, при этом для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему будет обязательной, пояснили в партии. Свидетельство о регистрации автомобиля станет доступно в форме QR-кода

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним, добавили в ЕР.

По информации партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет, добавили в партии.

Законопроект подготовили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция "Единой России") и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.