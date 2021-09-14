МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Москвы внесло изменения в правила и регламент предоставления услуг каршеринга, в частности, увеличиваются максимальные габариты машин и срок аренды с суток до семи дней, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Роскачество выяснило, на что жалуются пользователи каршеринга

Отмечается, что увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга – длина не более 495 сантиметров, ширина не более 200 сантиметров (ранее – длина не более 470 сантиметров, ширина не более 185 сантиметров).

"Это позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля. Также повышен экологический класс автомобиля каршеринга – не ниже Евро 5 (ранее – не ниже Евро 4). Соответственно, снизится объём вредных выбросов в атмосферу", — говорится в сообщении.

Помимо этого, был увеличен максимальный срок аренды автомобиля каршеринга – до семи календарных дней (ранее – 24 часа). Таким образом, повысится привлекательность услуги каршеринга в выходные и праздничные дни, отмечают в пресс-службе. Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Также в числе изменений добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение "Московский транспорт" – с возможностью бронирования и оплаты автомобиля внутри приложения, а также построения мультимодальных маршрутов.

"Выдача льготных парковочных разрешений для машин каршеринга переведена в электронный вид. Это позволит упростить процедуру получения разрешений, сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур. Каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках", — говорится в сообщении.

Ожидается, что внесенные изменения повысят популярность каршеринга как разумной альтернативы владению личным автомобилем, заключили в пресс-службе.